Oggi su Ricette sarde parliamo della preparazione di un liquore perfetto per essere gustato a fine pasto: il mandarinetto.

INGREDIENTI

Scorza di mandarino (in questo periodo sono ancora molto buoni i mandarini tardivi), alcol puro, zucchero, acqua.

PREPARAZIONE

Bisogna innanzitutto lavare bene i mandarini. Successivamente si sbucciano stando ben attenti a prendere solo la parte arancione della buccia, immergendo poi la scorza nell’alcol puro all’interno di un barattolo, assicurandosi che sia chiuso perfettamente, o si rischia che l’alcol evapori. Passata una settimana, si mette dello zucchero in una pentola piccola e si fa uno sciroppo, facendo bollire l’acqua. Successivamente si abbassa il fuoco e si fa bollire per circa 5 minuti. Bisogna quindi aspettare che lo sciroppo si raffreddi e poi si filtra bene il macerato di scorza e alcol per poi inserirlo nello sciroppo di zucchero, si mischia bene il tutto e a questo punto lo si può imbottigliare. È possibile consumarlo dopo un mese, ma è necessario che lo si conservi in un luogo fresco e asciutto. Si consiglia di servirlo freddo.

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