Oggi su ricette sarde vi parliamo della preparazione delle frittelle di zucchine e patate (bugnolus de corcorighedda e patata), piatto che nasce nell’entroterra meridionale dell’Isola ma è ormai diffuso in tutta la Sardegna.

Tempo: 1 ora e 55 minuti

Difficoltà: bassa

Ingredienti: zucchine 500 g, patate 200 g, uovo 1, formaggio vaccino 100 g, farina 100 g

più il necessario per infarinare, sale; olio extravergine d’oliva per friggere, sale.

Preparazione

- Pelare le patate, tagliarle a tocchetti (5 minuti) e lessarle per circa 25 minuti; infine schiacciarle con lo schiacciapatate (3 minuti).

- Lavare e grattugiare le zucchine (5 minuti), poi spargerle su un vassoio, per far asciugare l’acqua di vegetazione (almeno 1 ora).

- In una terrina, unire l’uovo intero e la farina; condire con un pizzico di sale e mescolare per 3 minuti.

- Versare le zucchine e le patate e impastare, fino a ottenere un composto morbido e malleabile, regolandone la consistenza, eventualmente, con un altro po’ di farina (5 minuti).

- Formare con le mani tante polpettine rotonde; appiattirle e infarinarle (5 minuti).

- Friggerle nell’olio caldo fino a completa doratura (3-4 minuti per parte).

- Scolarle sulla carta per alimenti e tenerle al caldo.

- Completata l’operazione, servire subito.

Vino consigliato

Bianco delle Valli di Porto Pino IGT.

© Riproduzione riservata