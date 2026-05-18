Oggi su Ricette sarde parliamo di un piatto perfetto per la primavera e l’estate: il tortino di melanzane.

INGREDIENTI

Melanzane, formaggio ovino fresco, uova, pecorino grattugiato, olio evo, sale, foglie di menta, pane grattugiato.

PREPARAZIONE

Bisogna lavare e poi sbucciare le melanzane, tagliarle in larghezza a fette spesse un paio di centimetri. Si friggono poi in olio caldo senza farle colorire troppo e si salano moderatamente prima di toglierle dall’olio. Intanto si affetta il formaggio fresco in fette sottili, si grattugia il pecorino e si sminuzzano le foglie di menta con le forbici.

In una teglia si mette uno strato di melanzane fritte, uno di fette di formaggio e un terzo di pesto di foglie di menta e poi si ricomincia a stratificare nello stesso ordine finché non si esauriscono gli ingredienti.

Si sbattono poi le uova insieme al pecorino grattugiato e del sale. Si versa il frullato sul tortino di melanzane, si cosparge con del pane grattugiato e si mette la teglia nel forno precedentemente riscaldato, dove rimarrà per circa 20 minuti, finché il formaggio non si fonde, la crema di uova si rapprenda e la superficie del tortino diventi dorata.

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