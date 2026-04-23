Come preparare le copulette galluresiOggi parliamo una delle tante varianti di un dolce tipico dell’Isola
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Oggi su Ricette sarde parliamo della preparazione delle copulette galluresi, una delle tante varianti del dolce. Nate a Sant’Antonio, Olbia e Tempio, sono diffuse in tutta la Gallura come si può intuire dal nome.
Tempo: 6 ore e 10 minuti
Difficoltà: media
Ingredienti: per la pasta, farina 00 1 kg, uova 6, zucchero 300 g, strutto 250 g, lievito per
dolci 2 bustine, ammoniaca per dolci 5 g, latte intero 1 bicchiere; per il ripieno, miele
200 g, mandorle sbiancate 250 g, buccia d’arancia 300 g (da 12-15 arance); per la glassa,
zucchero a velo 500 g, limone 1; confettini di zucchero (mompariglia).
Preparazione
- Sciogliere lo strutto in un pentolino (3 minuti); pelare le arance, ricavando solo la parte rossa della buccia (25 minuti); sciogliere nel latte intiepidito il lievito e aggiungere l’ammoniaca (3 minuti). Sbattere uova intere e zucchero in una terrina piuttosto capace per 15 minuti; unire lo strutto e lavorare il composto per altri 5 minuti.
- Unire il latte e i lieviti; frullare per altri 5 minuti, poi versare la farina a poco a poco, da un setaccio e impastare per 20 minuti; far riposare per 30 minuti.
- Per il ripieno, bollire le bucce d’arancia in poca acqua per 35-40 minuti, poi scolarle; pestare o spezzettare le mandorle e tostarle nel forno a 120° C per 30 minuti; macinare le bucce e le mandorle (10 minuti).
- Versare il miele in un tegame, farlo sciogliere a fuoco basso, aggiungere la buccia d’arancia e cuocere per 1 ora e 30 minuti, sempre mescolando.
- Unire alla fine le mandorle e mescolare per qualche minuto, poi spegnere e far raffreddare per 1 ora; ottenere da questo ripieno tante polpettine schiacciate, da circa 2 cm di diametro (10 minuti).
- Stendere una sfoglia di spessore abbastanza sottile, circa 2 mm; con una scodella media o le apposite formine a “rosa”, ricavare fondini e tappi di 10 cm di diametro (15 minuti). Poggiare sui fondini il ripieno e ricoprire con l’altra sfoglia (30 minuti).
- Infornare i dolci per 18-20 minuti a 160° C, su una teglia rivestita con carta da forno; la pasta deve rimanere di colore giallo chiaro o appena dorato; estrarre senza spegnere il forno (portarlo a 200° C) e lasciar raffreddare li cupuletti.
- Per la glassa, sbattere gli albumi per 1 minuto, unire lo zucchero a velo a poco a poco (3 minuti), poi agire con il frullatore per 7-8 minuti; aromatizzare con il succo del mezzo limone. Spandere la glassa su quasi tutta la superficie, bordi esclusi, guarnire con lo zucchero colorato e infornare di nuovo alla temperatura prima indicata (200° C) per 2-3 minuti, in modo che la glassa si consolidi.
- Sfornare, far raffreddare e servire.
Vino consigliato
Bianco Spumante Moscato di Tempio