Cento chili di rifiuti rimossi nella circonvallazione per Sennori. Domenica 15 febbraio si è svolta nel paese della Romangia una nuova iniziativa di pulizia ambientale promossa da Plastic Free Onlus, con ritrovo nel parcheggio del nuovo campo sportivo e con il patrocinio del Comune di Sennori. Per la seconda volta dall’inizio dell’anno i volontari sono intervenuti lungo la circonvallazione del paese, proseguendo un lavoro di recupero e cura del territorio già avviato nelle settimane precedenti.

A partecipare è stato un gruppo di sei persone, unite dallo stesso senso civico e da una bella dimensione internazionale, con la presenza di cittadini italiani, francesi e svizzeri. Le condizioni meteo favorevoli hanno permesso di operare al meglio.

Al termine della mattinata sono stati raccolti circa 100 chilogrammi di rifiuti tra plastica, vetro, lattine e materiali ferrosi, segno di quanto sia ancora necessario mantenere alta l’attenzione sul rispetto locale dell’ambiente.

Protagonisti Patrizia Grandjean, referente locale di Plastic free, oltre ai volontari che hanno risposto alla chiamata. Il prossimo appuntamento è fissato per il 15 marzo.

© Riproduzione riservata