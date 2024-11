Tra le tante suggestive leggende e tradizioni sarde autunnali c’è anche anche una ricorrenza che vede protagoniste le zucche intagliate e i dolci, proprio come ad Halloween (Is Animeddas nella versione sarda), ma che Halloween non è.

Stiamo parlando della festa di Sant’Andria, che si celebra ogni anno il 30 novembre (che è appunto il giorno di Sant’Andrea Apostolo) in molti paesi dell’Isola e in particolare nei Comuni del Sassarese, su tutti Bono e Martis.

L’INTAGLIO – Di cosa si tratta? Lo spiega proprio il Comune di Bono, sul proprio sito: «Ogni anno come da tradizione tramandata di padre in figlio, i giovani del paese, riuniti in gruppo, già dal mattino, si procurano le zucche che, una volta svuotate dei semi e rese il più sottili possibile, vengono intagliate in modo tale da assumere sembianze di un volto umano. Una candela posta all'interno illumina la zucca».

I DOLCI – All'imbrunire, con la zucca appesa al collo, inizia il tragitto per le vie del paese, a bussare alle porte delle abitazioni, al grido di Sant'Andria accompagnato dal suono di campanelle, si raccolgono delle offerte quali dolci tipici (passassini, tilicche), noci, caramelle e denaro.

LA FESTA – Al termine della questua, i giovani del paese si ritrovano nel centro storico, per una merenda a base di caldarroste, provenienti dalla montagna di Bono, mentre i più grandi brindano con il vino locale.

