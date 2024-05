Un elemento d’arredo che non può mancare nelle case dei “veri” sardi. Stiamo parlando di “sa cascia" ovvero la cassapanca di legno, mobile tradizionale che affonda le sue radici nella cultura e nella storia dell’Isola.

La storia della cassapanca sarda – Originariamente utilizzata come contenitore per conservare il corredo della sposa e gli oggetti più preziosi della famiglia, sa cascia è diventata nel tempo un simbolo dell'artigianato sardo e dell’identità locale.

Al Museo Archeologico di Cagliari è conservato un cofanetto in bronzo dell'età nuragica, che si pensa possa essere una sorta di “prototipo” delle cascias di legno successive.

Sa Cascia, diversi stili e diverse tipologie di materiali – Realizzata prevalentemente in legno massiccio, come il castagno o il noce, se ne possono distinguere due tipi principali: quella barbaricina, alta e stretta, e quella di Santu Lussurgiu, bassa e lunga. La cassapanca sarda si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo, qualità che la rendono non solo un oggetto funzionale, ma anche un pezzo di arredamento di grande valore artistico e culturale. Ogni cascia è unica, realizzata a mano da abili artigiani che seguono tecniche secolari, spesso apprese dai loro avi.

Le decorazioni delle panche sarde e i loro significati – Sa cascia è spesso decorata con intagli elaborati che rappresentano motivi floreali, geometrici o simboli legati alla tradizione sarda, come ad esempio la pavoncella. Questi intagli non sono solo decorativi, ma raccontano anche storie e leggende tramandate di generazione in generazione. Oltre alla sua funzione pratica, la cascia ha un forte valore simbolico: rappresenta la continuità della famiglia, la protezione dei beni più cari e la trasmissione di un patrimonio culturale che va oltre il semplice oggetto fisico. Inserita nelle case sarde, la cassapanca è testimone silenziosa di momenti importanti, dalle nascite ai matrimoni, conservando al suo interno non solo oggetti, ma anche ricordi e storie di vita.

Oggi, la cassapanca sarda è apprezzata non solo per il suo valore storico e culturale, ma anche come elemento di design che porta un tocco di autenticità e tradizione negli ambienti moderni. La sua bellezza senza tempo e la sua funzionalità continuano a renderla un pezzo pregiato, capace di attraversare i secoli mantenendo intatta la sua essenza.

