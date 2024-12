Una delle leggende sarde più spaventose – che è anche uno dei Contos de Foghile più noti della tradizione natalizia isolana – è quella di Maria Puntaoru, la strega che punisce i bambini che non vogliono mangiare.

La storia di Maria Puntaoru – Secondo la leggenda i bimbi che fanno storie al momento di mangiare o che si rifiutano di finire il piatto rischiano di venire tormentati da una strega, di nome Maria Puntaoru, che “armata" di spiedo si diverte a pungere loro la pancia. In alcune versioni la punizione viene inflitta non solo ai piccoli capricciosi e schizzinosi, ma, per causa loro, a tutta la famiglia.

Palpaeccia, la strega protagonista del Natale dei bambini sardi – In altre versioni del racconto popolare Maria Puntaoru è chiamata “Palpaeccia”. La leggenda è tipica della stagione invernale e del periodo natalizio è sarebbe nata per incutere paura ai più piccoli affinché non facessero troppi capricci al momento dei pasti e non avanzassero il prezioso cibo che veniva messo loro nel piatto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata