I proverbi come insegnamenti e consigli per vivere una vita migliore, felice, serena e al riparo dai guai. Ce ne sono molti anche nel ricco patrimonio dei modi di dire in sardo.

Eccone otto, da tenere sempre a mente:

Fortza Paris (Forza Insieme): un modo di dire ricalcato dall’antico grido di guerra della Brigata Sassari, che oggi è, oltre che uno dei più famosi motti della Sardegna, anche un ottimo consiglio per superare al meglio le difficoltà della vita: forza tutti assieme, perché l’unione fa la forza.

A chent'annos (Fino a cent'anni): è il tradizionale augurio della Terra centenari, per una vita lunga e felice, immancabile in occasione di feste, compleanni e ricorrenze.

Comenti fais? Comenti faint in Bosa: candu proiri, lassanta proi (Come fai? Come fanno a Bosa: quando piove, lasciano piovere): un altro consiglio per affrontare meglio la vita, ovvero provare a preoccuparsi eccessivamente e inutilmente di fronte alle avversità, ma aspettare che il momentaccio passi da solo e che il tempo migliori le cose.

In dom'e su ferreri, schiron'e linna (A casa del fabbro, spiedo di legno): un modo di dire che consiglia di diffidaresempre di chi si vanta di essere troppo bravo in qualcosa. Sotto sotto, infatti, può nascondere qualcosa che smentisce le sue vanterie. Proprio come un fabbro che dice a tutti di essere il migliore a forgiare il ferro e poi ha casa sua usa spiedi di legno...

Molenti sardu 'ddu frigas una borta sceti (L'asino sardo lo freghi una volta sola): questo è un consiglio di vita destinato ai non sardi, per ricordare loro che gli abitanti dell'Isola non li puoi ingannare più di una volta e, se lo fai, avrai perso per sempre la loro fiducia.

Prestu et bene, non andanta mai bei (Presto e bene non vanno mai assieme): ricorda e consiglia, nelle azioni della vita quotidiana, di non avere eccessiva fretta, per poter fare le cose nella maniera migliore con il tempo che serve.

A su male su remediu (Ad ogni male c'è il suo rimedio): un proverbio per rammentare che la vita continua sempre, anche di fronte alle difficoltà e ai dolori, che, sulle prime, sembrano insopportabili.

Si ti cheres sanu, faedda pagu (Se vuoi restare sano, parla poco): più che un detto, anche in questo caso, un consiglio: nella vita, per evitare guai, è meglio non giudicare troppo gli altri o mettere il becco nelle faccende che non ci riguardano.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata