Nella conferenza mondiale tenutasi a partire dalle 16:30, ora italiana, la NASA ha mostrato le altre incredibili immagini che sono state riprese dal nuovo telescopio spaziale James Webb.

Se la prima immagine di campo profondo mostrata questa notte dal Presidente degli USA Joe Biden era stupefacente, oggi sono state svelate nuove immagini altrettanto spettacolari. Innanzitutto il Webb Telescope ha osservato il pianeta WASP-96b, determinando la composizione della sua atmosfera, trovando la presenza di acqua in questo gigante gassoso caldo, grande la metà di Giove. Puntando lo sguardo a 2000 anni luce di distanza, verso la nebulosa Planetaria Southern Ring Nebula, il resto di una stella come il Sole, al suo centro è stata rivelata per la prima volta la presenza di un sistema doppio di stelle.

Nebulosa Anello del Sud (foto @Nasa)

L’Universo sappiamo avere centinaia di miliardi di galassie, e “l’occhio” del Webb si è posato su un famoso gruppo di galassie, il “Quintetto di Stephan”. Ammassi scintillanti di milioni di giovani stelle, gas espulsi da giovani stelle appena esplose sono visibili in questa ripresa resa unica da un vasto mare di migliaia di galassie di sfondo lontane.

L’immagine più sconvolgente è quella che riprende la Nebulosa Carena, una della più grandi nebulose visibili dalla Terra. Distante circa 7600 anni luce, il dettaglio della nube di gas dove si stanno formando nuove stelle è stupefacente.

Nebulosa Carena (foto @Nasa)

Getti di gas provenienti da giovani stelle, che appaiono come punti rossi nelle regioni più scure, emergono chiaramente in questa immagine e mostrano le notevoli capacità del James Webb Space Telescope che ha appena iniziato a sondare l’Universo.

© Riproduzione riservata