Nella serata di lunedì 24 marzo, in diverse località in tutta Italia e anche in Sardegna, in cielo è apparsa una particolare scia luminosa a forma di spirale. Un fenomeno che ha portato in tanti a scattare foto e registrare video, con l'inevitabile curiosità per capire di cosa si trattasse.

Nessun mistero, né stranezze. Si tratta, molto probabilmente, di uno dei lanci dei Falcon 9 di SpaceX, razzo della compagnia aerospaziale di Elon Musk. Partito alle 18.48 (ora italiana) dalla base di Cape Canaveral, negli Stati Uniti, ha effettuato nel secondo stadio una manovra di spurgo del carburante che ha creato l'effetto a spirale visto in cielo. Ossia quanto apparso anche in Sardegna.

Il particolare fenomeno è stato visibile per qualche minuto e hanno generato grande curiosità, non solo in Sardegna ma in tutta Italia.

