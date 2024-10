Il momento in cui è stata più vicina alla Terra è ormai passato da due giorni, sabato 12, ma la “cometa d’autunno” (nome completo C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas) continua a mostrarsi nel cielo sopra Cagliari e la Sardegna. È avvenuto anche oggi, attorno alle ore 20, per uno spettacolo che non avrà molte altre ripetizioni e che – per questo – è di notevole interesse per tutti gli appassionati.

La sua coda è molto lunga: circa dieci-venti volte la luna, motivo per cui è visibile a occhio nudo o con un binocolo. Scoperta a inizio 2023, la cometa Tsuchinshan-Atlas sarà ancora visibile per qualche giorno seppur in maniera minore, perché col passare dei giorni si allontanerà sempre più dalla Terra. E non passerà più nel nostro Sistema Solare, rendendo questo evento senza ulteriori repliche.

(Unioneonline / r. sp.)

