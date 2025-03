Nella mattina di sabato 29 marzo, sarà osservabile da tutta la Sardegna un’eclisse parziale di Sole. La Luna nel suo movimento attorno alla Terra, andrà a coprire parzialmente il Sole dando origine al raro fenomeno dell’eclisse. Essendo l’ombra della Luna molto piccola, rispetto alle dimensioni della Terra, l’eclisse non si osserverà allo stesso modo in tutta la Sardegna ed in Italia.

L’inizio dell’eclisse è fissato a Cagliari per le ore 11:24, il massimo della copertura sarà alle ore 11:54 circa, con il Sole che sarà eclissato per circa il 3%, la fine avverrà alle ore 12:23 circa. A Sassari le condizioni delle eclisse saranno leggermente migliori con una copertura che raggiungerà quasi il 5%, con l’inizio alle ore 11:21, il massimo alle ore 11:56 e la fine alle ore 12:31.

Per osservare l’eclisse bisognerà proteggere in modo adeguato gli occhi, usando opportuni filtri specifici o i vetrini da saldatore di gradazione pari a 14. Il massimo della copertura dell’eclisse lo si osserverà nel Quebec, ma comunque l’eclisse resterà parziale.

In occasione dell’eclisse, il Planetario de l’Unione Sarda ha organizzato un evento alle ore 11:00 presso la sede di Piazza Unione Sarda. Dentro al planetario si racconterà della nostra stella del fenomeno dell’eclisse, usciti all’aperto si osserverà il Sole e l’eclisse al telescopio. Fra i telescopi disponibili, uno sarà dotato di filtri speciali che potranno mostrare, meteo permettendo, le protuberanze solari e l’attività dell’atmosfera del Sole.

© Riproduzione riservata