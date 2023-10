Attesissima non solo perché la protagonista è Ursula Corbero, l’amatissima Tokyo de “La casa di carta”, ma perché “In fiamme” si ispira a una storia vera. La nuova serie tv spagnola in onda su Netflix da poche settimane non delude le attese. Racconta la storia di Rosa Peral, un’agente della polizia di Barcellona, Pedro Rodríguez (Jose Manuel Poga) e di Albert López (Quim Gutiérrez). “Burning Body” è il titolo originale del true crime che in 8 episodi porta lo spettatore nel vivo del caso che nel 2017 ha sconvolto Barcellona e la Spagna intera, conosciuto come il “Crimine della Guardia urbana”.

Questa serie si basa quindi su un caso di cronaca che sei anni fa sconvolse l'opinione pubblica spagnola con scandali sessuali, violenze e inganni tra le fila degli agenti di polizia: è il maggio 2017 quando i resti carbonizzati del poliziotto Pedro (che nella serie è interpretato dall’attore spagnolo José Manuel Poga) vengono ritrovati all'interno di un'automobile bruciata nel bacino di Foix, non lontano da Barcellona. La scoperta attira l'attenzione del pubblico, soprattutto quando l'indagine porta alla luce una rete di rapporti malsani che coinvolgono Pedro e due colleghi poliziotti: la sua partner Rosa (la protagonista Ursula Corbero, appunto) e l'ex ragazzo di lei Albert (Quim Gutierrez). È solo grazie al numero di telaio dell’auto e a una protesi alla schiena che si riesce a dare un nome al cadavere. Mentre Rosa e Albert fanno di tutto per far ricadere la colpa sull’ex marito di lei, nonché padre della figlia Sofia con cui lotta per contendersi la custodia, le indagini portano alla luce inganni, relazioni tossiche, ripetuti tradimenti, scandali sessuali e violenze tra diversi agenti di polizia.

Lo show ha debuttato sulla piattaforma di streaming lo scorso 8 settembre e sta già appassionando tantissimi spettatori a ogni latitudine. Molto merito lo ha lei, radiosa e magnetica, minuta e sensuale, Ursula Corbero sprigiona una luce irresistibile anche in questa serie: merito dell'aura che la circonda (Tokyo, la rapinatrice che interpreta nella serie La casa di carta, l'ha trasformata in sex symbol globale) ma anche della capacità non comune di osservare le cose dalla giusta distanza. E la serie conferma che Ursula Corbero è drammaticamente perfetta quando veste i panni di una seduttrice e spietata femme fatale che riesce a piegare e manipolare tutti a suo piacimento.

