Una reazione senza precedenti, dicono i media britannici, che lo hanno paragonata a “un momento alla Diana”: dal presidente americano Biden a quello francese Macron, oltre naturalmente a leader politici, divi di Hollywood, opinione pubblica e giornali nel Regno Unito. Tutti uniti dalla commozione davanti non solo a una principessa e moglie dell’erede al trono, ma ad una donna di 42 anni, madre di tre figli ancora piccoli, alle prese con il cancro: una favola rosa che diventa il dramma affrontato da milioni di persone colpite dallo stesso male.

Alla rivelazione fatta in video da Kate Middleton sulla sua lotta contro un tumore, il mondo ha reagito così. Dopo due mesi di assenza, false notizie e suggestioni, la principessa Kate non aveva altra possibilità che dire la verità rimandando così ogni speculazione al mittente. Persino Harry e Meghan, volutamente tenuti all’oscuro di tutto da Buckingham Palace che non li ritiene più affidabili, non avrebbero soltanto diramato un messaggio pubblico ma avrebbero contattato direttamente William e Kate per esprimere il loro dispiacere e il loro sostegno in un momento così delicato. Sui social sono pochi coloro che credono alla buona fede dei duchi del Sussex: c’è chi parla di falsità e chi di strumentalizzazione. “Solo menzogne”, scrivono alcuni. “Una vicinanza di facciata”. E giù con insulti.

A Londra dicono che l’erede al trono non abbia mai perdonato al fratello minore le accuse di freddezza, bullismo e razzismo rivolte a Kate e in generale alla Royal family. E mentre si occupa della malattia che affligge Kate, il maggiore dei figli di Carlo e Diana non sembra avere finora voglia di occuparsi di ricucire i rapporti con Harry e Meghan.

Adesso, i fan della principessa sperano che la sua coraggiosa decisione di rivelare al mondo la sua battaglia contro il cancro riesca a zittire una volta per tutte le voci su complotti e cospirazioni. Anche se, sui social si continua a speculare sul vero stato di salute di Kate e, al fine di garantire la privacy della principessa, la corte inglese viene esortata a mostrare una maggiore trasparenza, tenendo maggior conto dell’inevitabile giudizio sui social.

La battaglia di Kate avrà certamente ripercussioni sulla Royal Family. Non è ancora certo quando la principessa potrà riprendere i suoi doveri. Come nel caso delle cure a cui si sta sottoponendo ora re Carlo, anche lui affetto da tumore e costretto a limitare molto i suoi impegni, gli effetti della chemioterapia potrebbero impedire alla Middleton di tornare al lavoro ai ritmi a cui è abituata.

