Dopo l’addio alla famiglia Roy di Succession, la successione è un’altra serie HBO, firmata da Sam Levinson dove sesso e droga sono calati in un contesto musicale. Niente rock ‘n roll, stavolta, ma pop. Poco cambia, però. The Idol ha debuttato in tv poche settimane fa ed è un successo (seppure molto controverso): lo è perché rompe quelli che sono ancora considerati tabù per la platea più vasta del pubblico (come la visione di una giovane venticinquenne che si masturba), costruisce un’atmosfera molto accattivante (come già era stato per Euphoria, primo planetario successo di Levinson) e monta una storia forte e indiscreta attorno a un cast fuori dall’ordinario dove svetta Lily-Rose Depp, classe 1999, illustre figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, già modella e testimonial, qui alla sua prima vera chance da attrice. The Idol è una serie che dopo tre puntate (gli episodi escono uno a settimana, ogni lunedì su Sky e Now Tv, in contemporanea con gli Usa) ha già convinto a pieni voti. Non solo per la sua regia così pacata e a tratti malinconica, ma per la sua capacità di criticare, aspramente, tutta l’industria musicale contemporanea.

La narrazione. Bisogna partire da una sintesi della storia per innamorarsi della serie tv. Jocelyn è una star amata da tutti. Una vera e propria pop idol che, però, dopo la morte della madre accusa un esaurimento nervoso e sparisce dalle scene musicali per cercare di rimettersi in sesto. Una volta uscita dalla clinica riabilitativa, torna a cantare con nuovo tour che è già da tutto esaurito. La storia è da qui che prende le fila. Da una parte troviamo Jocelyn che si trova in una condizione da emarginata, costretta a mostrarsi come una donna forte quando in realtà ha molte fragilità che si riflettono (anche) sul lavoro; dall’altra c’è il suo entourage che cerca di sfruttare la nuova immagine di Jocelyn per fini commerciali. Fino a quando sui social non compare una sua foto compromettente che fa cadere tutto il castello di carta che Jocelyn aveva costruito. A riaccendere le sue passioni è Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye), impresario di nightclub dal passato sordido. Tra i due scoppiano scintille, ma il nuovo arrivato nasconde bene le reali intenzioni.

Sesso esplicito. A far parlare nella serie tv sono anche le scene piccanti che sono presenti in The Idol. Scene che, però, non sono gettate così a caso nella storia ma hanno il loro senso logico. Jocelyn sfoggia body rivelatori, hot pants e crop top che, dirà qualcuno, lasciano poco all’immaginazione. Ma accendono la fantasia.

