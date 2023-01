Atleti finalmente in pista in vista della preparazione alle gare regionali e nazionali in programma nei prossimi mesi.

Sono appena terminati i lavori, nell’impianto sportivo di piazza Cagliari 1970, a Porto Torres, interventi previsti dal progetto di riqualificazione della pista di atletica leggera, effettuati per garantire l’idoneità tecnico funzionale della struttura. E la buona notizia è che nei prossimi giorni il Comune è in attesa di di ricevere il rilascio del decreto di omologazione dalla Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera che aveva chiesto un miglioramento dell’opera per soddisfare al meglio le prescrizione imposte.

Un passaggio fondamentale che consentirà all’impianto di ospitare competizioni regionali, nazionali e internazionali, un modo per ripartire e riallacciare i fili di una storia sportiva gloriosa che caratterizza la società di Atletica Leggera di Porto Torres, con la possibilità per la città, che vanta un campione under 16 qual è Diego Nappi, di diventare protagonista di gare importanti.

Con un finanziamento di 250mila euro l’aministrazione comunale ha messo a norma gli impianti attualmente dotati di attrezzature e materiale che consentono agli atleti di allenarsi in una struttura di livello.

