C’è anche Cagliari nella classifica delle città in cui gli italiani vorrebbero trascorrere il prossimo Natale. Lo riporta Jetcost.it, portale dedicato al turismo e motore di ricerca per tariffe aeree, alberghi e autonoleggi, che confronta i prezzi di centinaia di agenzie di viaggio e compagnie aeree.

Le previsioni oggi dicono che sarà un fine anno da record. In base a un recente studio di Jetcost.it il 73% degli italiani ha intenzione di partire a dicembre o subito dopo. E molti hanno già fatto le prenotazioni, anche approfittando del fatto che tra ottobre e i primi di novembre i prezzi sono anche del 20 per cento più bassi rispetto a quelli che si possono trovare all'ultimo minuto.

Jetcost.it ha fatto un sondaggio con l'obiettivo di conoscere le prospettive di viaggio degli italiani a dicembre 2023, data la tendenza che si sta affermando sempre più, con le famiglie che spesso suddividono le vacanze tra l'estate e il Natale.

Dallo studio fatto il mese scorso si rileva prima di tutto che nonostante l'aumento dei prezzi e la situazione economica difficile nel Paese, la maggior parte degli italiani (73%) ha già prenotato un viaggio di qualche giorno per dicembre, mentre il 9% sta aspettando l'ultimo minuto per decidere, a seconda, fondamentalmente, del budget a disposizione per lo shopping natalizio. Tuttavia, quasi due su dieci (18%) non andranno da nessuna parte.

Sottolinea Ignazio Ciarmoli, direttore marketing di Jetcost: «Sembra che molti italiani abbiano già organizzato qualche giorno di vacanza per dicembre e ottobre è decisamente uno dei mesi migliori dell'anno per prenotare, con prezzi inferiori anche del 20% rispetto alle prenotazioni effettuate qualche settimana prima di partire. Le destinazioni nazionali, il soggiorno in hotel e la condivisione del viaggio con i membri della famiglia sembrano essere le opzioni preferite. Invitiamo tutti a confrontare sempre i prezzi e a cercare le migliori alternative per i giorni di riposo e svago di dicembre».

Per quanto riguarda la durata del viaggio, il 44% prevede di viaggiare per un massimo di 3 giorni; il 21% per un massimo di 5 giorni, il 18% per una settimana, il 13% tra gli 8 e i 15 giorni e solo il 4% tra i 15 giorni e un mese. In termini di spesa, quella media a persona stimata è di 688 euro.

In relazione al mezzo di trasporto, l'auto privata (58%) è l’opzione preferita secondo lo studio di Jetcost.it. Seguono l’aereo (24%), l’autobus (9%), il treno (8%) e la nave (3%). L'hotel sembra essere la sistemazione prediletta dalla maggioranza (72%), davanti agli aparthotel (13%). Le altre opzioni sono l’appartamento in affitto (7%) e le case rurali (6%). Solo il 2% prevede di andare in campeggio.

La vacanza in famiglia è l'opzione scelta da quasi la metà degli italiani (49%), davanti al viaggio in coppia (28%), a quello con gli amici (16%) o da soli (7%).

In termini di destinazioni, le mete nazionali sembrano essere le preferite da sei italiani su dieci (63%), più di quelle internazionali (32%), mentre il 5% combina entrambe. Milano è la destinazione nazionale più ambita, seguita nella top 5 da Napoli, Roma, Palermo e Catania.

Le mete nazionali preferite dagli italiani per dicembre 2023 sono, in ordine di preferenza, Milano, Napoli, Roma, Palermo, Catania, Torino, Venezia, Verona, Bari, Bolzano, Bologna, Lamezia Terme, Genova, Pisa, Firenze, Cagliari, Trieste, Brindisi, Foggia, Trapani.

Guardando alle mete all’estero, al primo posto c’è Parigi, seguita da Londra, Praga, Vienna, Amsterdam, Barcellona, Budapest, Madrid, Tenerife, Lisbona, Valencia, Siviglia, Bucarest, Berlino e Bruxelles.

Parlando poi di lungo raggio, gli italiani voogliono trascorrere le feste a New York, Sharm El Sheikh, Dubai, Maldive, Istanbul, Zanzibar, Bangkok, Miami, Marrakech, Santo Domingo.

