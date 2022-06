È l’uomo del mistero, il maestro di ballo dell’est asiatico, diventato talmente virale da comparire in centinaia di profili social, soprattutto su TikTok. In Italia ormai è caccia ai video di questo signore bello e impossibile: guida balli di gruppo per strada con una sicurezza e una disinvoltura così coinvolgenti da ritrovarsi sugli smartphone di mezzo mondo. Le coreografie sono semplici e trascinanti: lui, alto, magro, capelli neri lunghi, spesso raccolti in una coda, scandisce passi e tempo ai ballerini che lo circondano. Più donne che uomini, non troppo giovani, quasi sempre brave come il misterioso personaggio che ha l’aria di essere un coreografo provetto: le danze di gruppo prendono vita soprattutto in una piazza anonima circondata da palazzi grigi. La musica che accompagna le esibizioni è quella dei Boney M, il gruppo caraibico (ma a trazione tedesca) che spopolava con i pezzi disco alla fine degli anni Settanta. Il più ballato e rilanciato sui social è il notissimo “Ma Baker” ma non mancano “Rasputin” o “Rivers of Babylon”.

BALLERINO MISTERIOSO

Ad attirare i frequentatori delle tastiere smartphone sono soprattutto la disinvoltura e la noncuranza con cui @Ngaly3622 - sarebbe questo il suo profilo ufficiale su TikTok - anima e guida le danze di gruppo in piazza. Non parla, non commenta. Semplicemente fa venire voglia di ballare. Qualcuno suggerisce che negli hashtag ci sarebbero vari riferimenti al Vietnam e che la piazza più presente nei video sia ad Hanoi, ma la sensazione è che i balli prendano vita in una piazza cinese e si tratterebbe di Pechino. Ma non ci sono conferme e infatti nelle centinaia di citazioni italiane il ballerino tenebroso viene chiamato banalmente “asiatico”. Le uniche variazione sul tema balletti arriva con qualche video in famiglia. Compare una donna, compare un bambina. Lui cucina, gioca, si intrattiene in un giardino, ogni tanto si lascia andare a qualche timido sorriso. Ma non parla e lascia intatto l’alone di mistero attorno a sé.

TENDENZA SOCIAL

In poche settimane il profilo social è stato preso d’assalto, ora Ngaly ha quasi dieci milioni di follower e crescono ogni giorno di più. Tantissimi anche i profili di chi rilancia le gesta dell’ombroso ballerino, con un effetto moltiplicatore impossibile da tenere sotto controllo. Ci sono commenti in tutte le lingue. Si parte da cinese e giapponese per arrivare allo spagnolo, all’inglese, all’italiano: “Che eleganza, che classe mi incanto a guardarlo”, scrive Netx52, mentre Loretta bionda si sofferma sull’atteggiamento serioso del misterioso personaggio: “Però un po’ di entusiasmo. Dai!”. Loddo97 intravede un messaggio beneauguarante: “Sento che oggi sarà una bella giornata”. Lui quasi ogni giorno regala un balletto che viene subito condiviso e rilanciato in ogni angolo del mondo.

DESTINO SEGNATO

Un fenomeno virale nato quasi per caso dai video girati durante le sessioni di ballo. Nelle ultime apparizioni si intravedono tante persone col telefonino in mano che riprendono l’uomo dei misteri. Ormai è una celebrità internazionale che però rischia di avere un destino già segnato. La macchina social ha dinamiche infernali: tutto corre veloce, tutto si accende e si spegne con un battito di ciglia. Le luci della ribalta possono far brillare un personaggio o una tendenza a velocità incredibile, ma nello stesso modo così incontrollabile possono all’improvviso rivolgersi da un’altra parte e rispedire nell’anonimato l’attore protagonista del momento. Tanto ci sarà sempre una nuova moda, spunterà un nuovo fenomeno virale da finire su tutti i social. Sempre che “Ngaly3622” non riesca a sfruttare la popolarità del momento e a piegare le regole del gioco a suo vantaggio, imponendosi come influencer internazionale. Tanto è solo questione di tempo: in poche settimane si capirà se il ballerino dei misteri sarà stato solo un fenomeno passeggero o qualcosa di più.

© Riproduzione riservata