Una marea. Impossibile contare i messaggi arrivati sui social per Claudio Ranieri dopo l’annuncio del suo addio come allenatore ai club: un suo ritorno su una panchina, ha ribadito, potrà avvenire solo in caso di una chiamata di una nazionale. La sua storia d’amore con il calcio – almeno quello con le società – si chiude con il Cagliari, come nelle più belle storie che può regalare il mondo del pallone.

I ringraziamenti si sprecano. E praticamente tutti i rossoblù, protagonisti con il loro condottiero di una salvezza miracolosa (dopo l’inizio di campionato e le non poche difficoltà incontrate), dopo l’altrettanto miracolosa promozione della stagione precedente (con l’oramai celebre rete di Pavoletti al 94esimo nella finale playoff di Bari), hanno celebrato sir Claudio. “Sei venuto in nostro soccorso nel nostro momento più buio. In questa stagione ci saremmo buttati nel fuoco pur di convincerti a rimanere al nostro comando. Uomini, aneddoti, insegnamenti, non solo di calcio ma di vita. Grazie di tutto mister”, le parole su Instagram di Leonardo Pavoletti. “Risorgeremo, l’ha detto Claudio Ranieri”, scrive Alessandro Deiola.

L'abbraccio tra Ranieri e Nadez

C’è poi il saluto di Nahitan Nandez, anche lui arrivato ai saluti, in lacrime, al Cagliari: “Un Signore. Per sempre grati mister, sei una leggenda rossoblù!”.

Gianluca Lapadula pubblica la foto del suo abbraccio con Ranieri dopo la vittoria di Bari che sancisce il ritorno in serie A del Cagliari: “Un onore aver lottato al tuo fianco! Grazie sir Claudio”.

L'abbraccio di Ranieri con Lapadula dopo la vittoria nei playoff contro il Bari

C’è chi lo ha avuto come allenatore anche in un’altra squadra, la Sampdoria, e non dimentica: “Mister, mi ha lanciato nel calcio che conta, mi ha fatto crescere e ha sempre creduto in me riportandomi con lei. La ringrazio per tutto, è un campione dentro e fuori dal campo, una persona eccezionale e rara in questo mondo. Ringrazio anche tutto il bellissimo staff del mister.

Grazie, Claudio Ranieri”, firmato Tommaso Augello. Poche parole ma profonde quelle di Gabriele Zappa: “Un semplice grazie non basta per descrivere la persona e il professionista che sei. Ci hai insegnato tanto e non lo dimenticheremo mai”. Così come quelle di Alberto Dossena: “Due anni magici, dal primo giorno è stato un onore. Grazie mister, le sarò per sempre grato”.

Antoine Makoumbou è stato uno dei punti fermi di Ranieri: “Avrei tante parole da dire, ma mi limiterò a ringraziarti, perché sei sempre stato un signore con me e mi hai dato tanta fiducia, per questo ti sarò eternamente grato. Grazie ancora, Mister Ranieri”. Non manca il commento di Matteo Prati: “Grazie a tutti per questa fantastica stagione. Un ringraziamento speciale va a te, grazie mister”. E anche il giovane Kingstone Mutandwa, autore del suo primo gol in serie A nell’ultima gara contro la Fiorentina, è grato: “Quale modo migliore per concludere una stagione se non con il mio primo gol in Serie A. Davvero grato. In effetti, questa stagione qui a Cagliari è stata un’esperienza di apprendimento. Grazie mille Cagliari, grazie mister”.

Claudio Ranieri ringrazia i tifosi rossoblù

E anche uno degli ultimi arrivati, protagonista di questa salvezza, non nasconde la gratitudine: “Punto finale della stagione, con l’orgoglio di aver raggiunto l’obiettivo. Voglio ringraziare tutti i tifosi del Cagliari Calcio per come mi hanno accolto da quando sono arrivato a metà stagione, mi sento integrato in questa famiglia dal primo giorno e insieme ci siamo riusciti”, scrive Yerry Mina. “Voglio ringraziare in particolare il mister, Claudio Ranieri, per la sua fiducia e soprattutto per la sua meravigliosa carriera. È stato un vero onore essere sotto la tua guida, ricevere i tuoi consigli e ti auguro il meglio in questa nuova fase della tua vita”.

L'applauso commosso di Claudio Ranieri

Il Cagliari ha omaggiato Ranieri con foto, video e una frase: “Per sempre grati”. Belle le parole anche di Fabio Pisacane, allenatore della Primavera del Cagliari: “È stato un onore conoscerla e un privilegio poterla anche solo osservare al centro sportivo durante gli allenamenti. Grazie per i tanti consigli e suggerimenti che mi ha dato; ne farò prezioso tesoro. Grazie per i valori sportivi e di vita che ha saputo trasmetterci. Di tutto questo e tanto altro ancora: grazie mister Claudio Ranieri”. E Nicola Riva, figlio del mito, scrive poche, ma significative, parole “Grazie di tutto Sir Claudio”.

Oltre i confini rossoblù, l’omaggio a Claudio Ranieri, è davvero a 360 gradi. Non possono mancare le squadre che ha allenato. “Claudio Ranieri, grazie per tutto quello che hai fatto per i tifosi della Roma e per il calcio”, il ringraziamento della Roma. Ci sono poi la Sampdoria “Claudio Ranieri re. Orgogliosi di aver fatto parte del tuo lungo viaggio” e il Leicester City “Auguro il meglio al campione della Premier League Claudio Ranieri dopo che ha confermato il suo ritiro dal calcio”. E anche Gianni Infantino, presidente Fifa, ha voluto omaggiare sir Claudio: “Grazie. Hai festeggiato ogni tua impresa sportiva come se fosse una vittoria normale. Ti sei ritirato dal club dopo l’ennesimo successo, come solo i grandi sanno fare. Simply the best”.

Claudio Ranieri portato in trionfo dai suoi giocatori dopo la notte magica di Bari

E poi migliaia e migliaia, e più, commenti e post di tifosi, semplici persone, che hanno voluto dire grazie a un signore del calcio, apprezzato da tutti, anche dalle squadre rivali. Uno su tutti, preso dalla pagina Facebook de “La Bari non si discute, si ama”, proprio i tifosi che hanno perso i playoff contro il Cagliari in un finale – per loro – amarissimo: “Sir Claudio Ranieri dà l'addio al calcio. Soltanto un anno fa ci insegnava il rispetto che una tifoseria, anche se vincitrice di una finale playoff valida per la serie A, dovrebbe avere nei confronti di una città intera. Si lo stesso Sir Claudio Ranieri, si Sir ovvero quel titolo attribuito a tutti quei personaggi che in Inghilterra, si distinguono per aver fatto qualcosa di straordinario per la società. Lo stesso titolo attribuito a Sir Alex Ferguson solo dopo 27 anni da allenatore del Manchester United e che Sir Claudio Ranieri, ha ottenuto in un sola stagione. Stagione tra l'altro stravinta in premier League con il Leicester city nel 2016 su cui nessuno ci avrebbe mai scommesso una sterlina. Grazie mister per i valori che hai insegnato nel mondo del calcio”. E allora buona vita Claudio Ranieri: il tuo nome e quello del Cagliari Calcio resteranno legati per sempre.

