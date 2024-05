Il miglior Vermentino del mondo sarà decretato in Sardegna. Circa 300 campioni in arrivo da Australia, Sud Africa, Brasile, Cile e poi America del Nord, in particolare California, Oregon e Virginia. Oltre naturalmente a Corsica e alle regioni italiane vitivinicole più vocate per la coltivazione di questo blasonato vitigno. Sono alcuni dettagli della terza edizione del concorso enologico Internazionale sul Vermentino, in programma a Cagliari il 23 e 24 maggio. Un appuntamento di straordinaria importanza ideato e curato da Aps Promo Eventi e patrocinato da Regione, Comune di Cagliari, Laore, Coldiretti, Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, Distretto Sardegna Bio ed Epulae accademia internazionale di enogastronomia.

Vermentino, un brindisi dedicato a uno dei vitigni di maggior successo nel mercato internazionale

VITIGNO DI SUCCESSO «Il Vermentino è una delle uve più note e conosciute di tutto il bacino mediterraneo e in Italia così come all’estero, sono sempre di più i produttori che puntano su questa varietà», spiega Mario Bonamici, Aps Promo Eventi. «Negli ultimi quindici anni, tra le varietà a bacca bianca, il Vermentino ha registrato il trend di crescita più alto per superficie vitata nel mondo, complice anche la sua incredibile resilienza e adattabilità ai cambiamenti climatici, e non tralasciando la sua eccellente versatilità in termini di vinificazione. Crediamo fortemente in questa manifestazione e siamo fieri di poter regalare per la terza volta alla nostra Isola una manifestazione di tale rilievo. Ricordo – aggiunge – che si tratta dell’unico concorso autorizzato dal Ministero». Oltre a Sardegna, Toscana e Liguria, il Vermentino è stabilmente diffuso in molte altre regioni italiane e ovviamente all’estero. «L’obiettivo – continua Bonamici – è quello di far diventare il concorso sempre più importante e partecipato da un gran numero di aziende produttrici».

Un evento di altissimo valore dunque confermato anche dal grande fermento che ruota attorno alla due giorni sarda dedicata a questo vitigno. «Le aziende hanno molta voglia di mettersi in gioco – continua il responsabile dell’organizzazione – e tal proposito, con l’Aps Promo Eventi, abbiamo recentemente promosso il concorso attraverso un tour in California allo scopo di sensibilizzare i produttori e la loro partecipazione. Anche durante il Paris Wine Expo dello scorso febbraio abbiamo valorizzato l’evento sardo tra i tantissimi produttori della Corsica, che proprio in questa edizione parteciperanno con una nutrita schiera di campioni». Ed è proprio nei confronti della isola francese e della sua consolidata produzione che si rivolgono grandi attenzioni. Ma non solo, a livello internazionale, si guarda sempre di più «agli interessanti e promettenti produttori dell’Australia che dimostrano di avere un potenziale enorme e dove il Vermentino guadagna ettari vitati ogni anno», continua. «E poi gli outsider dal Sud Africa (dove anni fa venne impiantato con successo un clone di Vermentino di Gallura), dal Brasile e dal Cile e ovviamente America del Nord. In netto aumento anche le iscrizioni dal comparto biologico. Il Ministero per le politiche agricole ha concesso dalla precedente edizione internazionale di istituire un’apposita sezione dedicata alle produzioni biologiche certificate «e grazie al patrocinio del Distretto Sardegna Bio, i numeri sono cresciuti sensibilmente tanto da consentirci di poter istituire una giuria di esperti interamente dedicata a questo. Ultimo, ma non meno importante, il patrocinio da parte del Consorzio di tutela dei vini della Maremma, che in Toscana vanta il maggior numero di produttori di Vermentino, seconda solo alla Sardegna. Tanti anche i giudici in arrivo da diverse parti del mondo: Corsica, Corea, Giappone, Brasile, Usa, «un parterre importante che, con il loro giudizio, darà lustro alla manifestazione e sicuramente darà delle indicazioni importanti sulla qualità delle produzioni in competizione».

IL PROGRAMMA Ricca l’agenda pianificata dagli organizzatori: Il 22 maggio è previsto l’arrivo a Cagliari e l’accoglienza dei giudici. Alle 18.30 il briefing di benvenuto con il presidente del Concorso Pierpaolo Lorieri e saluti di Aps Promo Eventi. L’indomani dalle 8 alle 13.30 presso la sala conferenze di Sa Manifattura Tabacchi si svolgeranno le degustazioni ufficiali del concorso internazionale del vino Vermentino. Giovedì 23 ci sarà una serata conviviale mentre venerdì 24 dalle 18, presso la sala conferenze di “Sa Manifattura” , si svolgerà la Masterclass dedicata ai vini Vermentino provenienti da tutto il mondo. Alle 19 sempre a Sa Manifattura è stato fissato il Gran Galà del Vermentino, degustazione gratuita di tutti i Vermentini provenienti da tutto il mondo partecipanti al Concorso. Infine alle 21 la proclamazione ufficiale dei vincitori (sala conferenze di “Sa Manifattura”) con l’elezione ufficiale del Miglior vermentino del mondo 2024. Sul sito www.concorsovermentino.com tutte le informazioni dove si può scaricare fin da subito la modulistica necessaria per la partecipazione. Le domande dovranno pervenire entro il 10 maggio 2024, mentre ci sarà tempo fino al 18 maggio per inviare i campioni. Diverse le categorie ammesse al concorso, dai vini fermi, ai frizzanti e agli spumanti che rientrano tra Denominazione di origine, Igp e Ig purché abbiano la dicitura Vermentino in etichetta e una percentuale minima di Vermentino dell’85 per cento.

