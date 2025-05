«I vaccini sono una delle più grandi conquiste dell’umanità, l’immunizzazione ha salvato 6 vite al minuto dal 1974 a oggi». Così l’Organizzazione mondiale della Sanità, che anche quest’anno promuove la Settimana mondiale delle Vaccinazioni (l’ultima di aprile) per sensibilizzare la popolazione, l’opinione pubblica e le istituzioni di tutto il pianeta sull’importanza della prevenzione.

La campagna si chiama Humanly Possible – la diffondono insieme l’Oms, l’Unicef, Il Gavi, la Vaccine Alliance e altri partner – e lancia cinque essenziali messaggi, oltre ad auspicare nuovi investimenti da parte dei governi e il finanziamento dei programmi in campo.

Il primo messaggio spiega che solo negli ultimi 50 anni i vaccini hanno salvato 154 milioni di persone, ovvero più di 3 milioni all'anno, 6 persone al minuto. Si stima che 94 milioni di queste vite salvate siano state il risultato della protezione data dai vaccini contro il morbillo. La vaccinazione contribuisce al 40% del miglioramento della sopravvivenza infantile, il che significa che ora più bambini vivono fino al loro primo compleanno.

Ogni giorno un numero sempre maggiore di persone di tutte le età viene protetto dalle malattie prevenibili con i vaccini. La vaccinazione raggiunge più persone di qualsiasi altro servizio sanitario, collegando le famiglie ai sistemi sanitari e aiutando tutti ad avere accesso alle cure di cui hanno bisogno.

Il secondo messaggio avverte che nel mondo interconnesso di oggi un'epidemia in qualsiasi zona della terra rappresenta una minaccia ovunque. Sostenendo le vaccinazioni, non solo salviamo vite umane, ma teniamo sotto controllo epidemie mortali di malattie come morbillo, difterite e colera in tutto il mondo. Rispondere a un'epidemia dopo l'altra è un modo costoso e inefficace per combattere le malattie e mette inutilmente a rischio vite umane. Un modo sostenibile per interrompere questo ciclo è la prevenzione: garantire che le persone, ovunque, siano protette con i vaccini giusti, al momento giusto, dalla nascita alla vecchiaia.

È importante vaccinarsi tempestivamente, ogni volta. Aspettare che si verifichi un'epidemia è troppo tardi. Potrebbe non esserci abbastanza tempo per ricevere tutte le dosi di vaccino necessarie per proteggere te e la tua famiglia dalla malattia.

Il terzo messaggio della campagna sottolinea che i vaccini salvano vite a tutte le età, proteggendoci durante l'infanzia e l'età adulta da oltre 30 infezioni e malattie mortali. Dal 1988, 3 miliardi di bambini sono stati vaccinati contro la poliomielite e 20 milioni di persone oggi camminano, mentre altrimenti sarebbero rimaste paralizzate a causa di questa terribile e contagiosissima malattia virale.

I vaccini creano futuro. Un bambino completamente vaccinato ha maggiori probabilità di diventare abbastanza sano da imparare, crescere e contribuire alla propria comunità in un modo che i bambini malati non sempre possono fare.

In un periodo di priorità contrastanti, i vaccini sono una delle migliori scelte di investimento che i governi possano fare per mantenere i propri cittadini sani e al sicuro. Continuando a investire nei vaccini, possiamo contribuire a costruire un mondo in cui meno bambini muoiono di malattie prevenibili.

Il quarto messaggio – prosegue l’Oms – dice che il mondo ha compiuto progressi incredibili per migliorare l'accesso globale alle vaccinazioni, ma negli ultimi anni i progressi si sono bloccati e milioni di bambini non ricevono le vaccinazioni di cui hanno disperatamente bisogno.

Nel 2023, si stima che 14,5 milioni di bambini non abbiano mai ricevuto una singola dose di alcun vaccino. Nonostante il vaccino contro il morbillo abbia salvato più vite di qualsiasi altro vaccino negli ultimi cinquant'anni, oltre 22 milioni di bambini non hanno ancora ricevuto la prima dose di questo vaccino e altri 12 milioni non hanno ricevuto la seconda dose nel 2023.

Ogni bambino ha il diritto di essere protetto dalle malattie prevenibili con la vaccinazione, indipendentemente da chi sia o da dove viva. Aumentare l'accesso ai vaccini ovunque è il modo migliore per dare a ogni bambino un inizio di vita sano e proteggerlo dalle malattie prevenibili dalla nascita alla vecchiaia.

Il quinto messaggio spiega che l'immunizzazione per tutti è umanamente possibile. Ci troviamo in un momento cruciale nella storia della salute globale. I progressi duramente ottenuti nell'eradicazione di malattie prevenibili con la vaccinazione sono a rischio. Decenni di collaborazioni tra governi, agenzie umanitarie, scienziati, operatori sanitari e genitori ci hanno portato dove siamo oggi: un mondo in cui abbiamo debellato il vaiolo e quasi debellato la poliomielite.

In questo momento critico, non possiamo permetterci di battere ciglio. Per proteggere la più grande conquista dell'umanità, dobbiamo essere determinati a raggiungere tutti i bambini con vaccini essenziali e intensificare i nostri sforzi per garantire che le persone di tutte le età siano protette dalle malattie prevenibili con la vaccinazione: i nonni dall'influenza, le donne incinte dal tetano e le bambine dall'Hpv.

Lo sviluppo e l'introduzione di nuovi vaccini, tra cui il vaccino contro la malaria per i bambini e i potenziali vaccini contro la tubercolosi per adolescenti e adulti, sono essenziali anche per far progredire la nostra lotta contro alcune delle malattie più ostinate al mondo e aiutare il mondo a prepararsi alle minacce per la salute che non abbiamo ancora incontrato, ma che sappiamo che ci sono.

