Alzi la mano chi non ha visto almeno due volte Mamma ho perso l’areo. E Una poltrona per due? Ma anche Miracolo sulla 34esima strada o Il piccolo lord. Pellicole diventate ormai classici, riproposte di anno in anno in tv con immutato successo di pubblico durante le festività natalizie. Malgrado le ormai innumerevoli visioni accumulate, infatti non ci si stanca mai. Un caso? Per niente. A giocare un ruolo fondamentale, secondo gli esperti, è la consapevolezza che, almeno per quelle due ore davanti alla tv, nessuna difficoltà, problema della vita quotidiana o infelicità potranno distruggere l’equilibrio. Insomma, la tendenza a farsi rassicurare da questi film prevale sulla realtà che porta a riattivare l’incredulità, a farci rendere conto di essere davanti a intrecci incoerenti, dialoghi improbabili nella vita reale e a un lieto fine senza alcuna base.

E mentre di anno in anno invecchiamo, Macaulay Culkin (che oggi di anni ne ha 43) sembra invece avere il segreto della giovinezza. Ecco perché “Mamma ho perso l’aereo”, 33 anni dopo è ancora un film di Natale. Per qualcuno (molti, in verità), la pellicola diretta da Chris Columbus con il baby-prodigio biondissimo che interpreta Kevin McCallister, bambino di Chicago di 8 anni dimenticato a casa dai genitori e dai parenti partiti per le vacanze di Natale a Parigi, è il film che accompagna la cena della Vigilia. Lo hanno visto praticamente tutti: quelli che trent’anni fa avevano dieci anni e quelli che hanno dieci anni oggi. E tutti continuano a vederlo.

Ma accanto ai “classici” spuntano sulle piattaforme pay-tv (Netflix, Prime, Disney+) nuovi prodotti: la logica è quella commerciale, il risultato un usato sicuro che sfrutta le storie tradizionali del Natale con variazioni interessanti. E’ così, per esempio, “Odio il Natale 2” di Laura Chiassone, la serie Netflix con Pilar Fogliati, Nicolas Maupas, Pierpaolo Spollon. Un anno dopo, scopriamo chi ha bussato alla porta di Gianna (Fogliati) alla vigilia del Natale passato. Sarà il primo 25 dicembre in coppia, per lei? In realtà, un errore imperdonabile le farà perdere il compagno poco prima: la magia del Natale aiuterà Gianna a riconquistare il suo ex? O le farà fare nuovi incontri? Natale all'italiana.

