Ottimi risultati per l’Arma dei carabinieri sul palcoscenico internazionale della pallavolo. Il maresciallo Sabrina Lanzalaco, in forza al Comando Provinciale di Cagliari, è stata tra i grandi protagonisti dell’impresa compiuta dalla Nazionale Pallavolo Polizie d’Italia, che nei giorni scorsi ha conquistato il titolo di Campione del Mondo IPA.

La competizione, i campionati promossi dall’International Police Association (IPA), si è svolta dal 10 al 15 maggio a Breslavia, in Polonia, e ha visto le rappresentative italiane dominare l'intero torneo. Con una doppietta storica, sia la squadra femminile che quella maschile si sono classificate al primo posto, portando il Tricolore sul gradino più alto del podio internazionale.

A rendere ancora più prestigioso il successo per l'Arma cagliaritana è stato il riconoscimento individuale conferito al maresciallo Lanzalaco, premiata ufficialmente quale miglior giocatrice assoluta del torneo femminile (MVP - Most Valuable Player).

Il prestigioso traguardo mondiale rappresenta il coronamento di un percorso di preparazione assiduo e rigoroso. Ogni anno, il gruppo organizza circa quattro raduni tecnici in diverse località italiane, con sessioni intensive della durata di tre giorni dedicate alla preparazione atletica e tattica. Questi momenti sono fondamentali per la selezione degli atleti chiamati a rappresentare l’Italia nelle più importanti competizioni riservate alle forze di polizia a livello europeo e internazionale.

(Unioneonline)

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