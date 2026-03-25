Sono ormai ufficiali le dimissioni, presentate nelle scorse ore, dal residente del Comitato Sardegna della FIPAV Eliseo Secchi. Alla guida del Comitato regionale sardo dal 2021, Secci si trovava al suo secondo mandato da presidente dopo la rielezione nel 2025. A dare la notizia è stato proprio lo stesso Secci con una lettera inviata a tutte le società affiliate. Come previsto dallo Statuto, l’Assemblea dovrà avvenire entro 90 giorni dalle dimissioni.

«Sono stati anni ricchi di soddisfazioni sportive – dice Secci nella lettera – con i risultati che non sono mancati: dieci squadre nei campionati nazionali, 165 società, 1.718 dirigenti, 12.500 atleti, 550 allenatori, 196 arbitri; 32 squadre in serie C e 59 in serie D.

Lascio un Comitato Regionale guidato dal Vice Presidente e composto da persone capaci che sapranno condurre il movimento in questa fase di passaggio con passione e competenza. Sono molto soddisfatto del vostro sostegno, di quello di tutti i collaboratori e dei Comitati Territoriali e ringrazio tutti calorosamente.

Abbiamo fatto squadra, contribuendo a un ulteriore sviluppo della nostra disciplina, e grazie a una oculata politica di bilancio siamo stati in grado di acquistare la nuova sede senza far mancare le risorse per la qualificazione e i tanti eventi che abbiamo organizzato. Auguro alla pallavolo sarda di continuare il lavoro di crescita e di diffusione del nostro sport con la passione e l’unità che ci ha sempre caratterizzato».

(Unioneonline/n.s.)

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