Sardegna in risalto alle Ponyadi: la squadra isolana vince nel polo e sfiora il podio nella Coppa delle Regioni in Pony Classe D e nell’Endurance della Pony B.

Un bis, per cominciare, quello nel polo, col successo in finale ai danni dell’Emilia Romagna per 8-2. Alla manifestazione di Arezzo, che ha richiamato atlete e atleti delle diverse regioni italiane per confrontarsi su tutte le discipline equestri, il team guidato da Piera Monti, referente per la disciplina della Fise Sardegna, si è distinto con un terzetto nuovo di zecca: Angela Noli, 14 anni, su Amalia, il coetaneo Edoardo Piccinnu su Filly e Gaia Chironi, di 12 anni in sella a Nerone, che nell’edizione passata faceva parte della Sardegna 2 che aveva vinto un inatteso bronzo.

Medaglia (il bronzo) che la Sardegna – col tecnico Emanuele Baldinu, Michele Deidda su Sound, Federica Pinna su Infinity, Angelica Ladu su Tobia e Gaia Chironi su Teodora by Noa – ha sfiorato nella Coppa delle Regioni del salto ostacoli 70-80 di classe Pony D, con la Campania a segno per meno di mezzo secondo.

Un altro bronzo la Sardegna l’ha sfiorato nell’endurance della Pony B sulla distanza dei 6 km ottenendo lo stesso punteggio del Piemonte: la formazione guidata da Costantino Sanna era formata da Francesca Maria Senette su Burgesu (per lei un ottimo nono posto individuale su 51 iscritti), Angelo Corria su Prestigiosa, Paola Porcheri su Birbeta e Maya Salis su Morgana.

Infine, il sesto posto nell’Endurance Pony Elite, sulla distanza di 9 km: la squadra, guidata da Sanna, era composta da Antonio Francesco Mulas su Stella, Afia Zuddas su Burgesu, Ilaria Fancello su Birbeta e Lucia Fatima Schiavo su Barracuda. Al coordinamento della spedizione in Toscana Emilia Costa, referente per la Fise Sardegna.

