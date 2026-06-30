Da Alghero a Torino, il Tpra lo vince Alberto SaleIl portacolori del Tc Porto Torres batte in finale il "padrone di casa" Gianni Occhioni
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Alberto Sale si aggiudica il Torneo Tpra Road to Torino, disputato la scorsa settimana sui campi del Tc Alghero.
L'alfiere del Tc Porto Torres si è imposto 6-4, 6-1 in finale sul "padrone di casa" Gianni Occhioni.
Stop in semifinale per altri due portacolori del Tc Alghero, Pietro Saba e Giovanni Delrio.
Ottimo, come sempre, il lavoro del giudice arbitro Giuseppe Calise.
Prossimo appuntamento sul green set algherese a metà luglio, per il torneo regionale giovanile "Under by Head".