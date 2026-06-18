È il momento più alto e atteso della stagione per il Poggio Sport Village. Domenica 21 giugno, a partire dalle ore 9:00, i campi del circolo di Capoterra ospiteranno la prestigiosa gara d’andata delle finali playoff nazionali per la promozione in Serie B1. L'avversario designato dal tabellone è il CT Barletta. I ragazzi guidati dal team del Poggio arrivano a questo storico appuntamento con un biglietto da visita straordinario: una regular season da incorniciare, chiusa da imbattuti e a ridosso della vetta del girone. Si tratta del miglior risultato di sempre per la compagine sarda in questa categoria.

Un percorso netto che la dirigenza del circolo ha voluto celebrare con orgoglio alla vigilia della sfida: «Un bellissimo risultato per il Poggio Sport Village, che premia il lavoro svolto durante tutta la stagione e l’impegno dimostrato da ogni singolo giocatore in ogni sfida affrontata. Comunque vada, questi ragazzi hanno già regalato al nostro circolo una stagione da ricordare. Adesso, però, servono massima concentrazione e sostegno per la doppia sfida con il CT Barletta: continuiamo a sognare insieme».

La formula delle finali playoff prevede un doppio confronto ad altissima tensione: dopo il match d'andata di questa domenica a Capoterra, la sfida decisiva si giocherà domenica 28 giugno in Puglia, sui campi del CT Barletta. Domenica 21 giugno l'ingresso al circolo sarà gratuito: la squadra e la dirigenza chiamano a raccolta tutti gli appassionati, i soci e i tifosi per far sentire il calore del pubblico di casa e spingere i ragazzi verso un'altra memorabile impresa.

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