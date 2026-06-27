

Proseguono domani i playoff e i playout dei campionati nazionali di B1 e B2 di tennis a squadre maschili e femminili, con sei squadre sarde interessate.



B1 maschile.

Playoff, andata turno finale: Tc Rungg-Tc Cagliari.

Playout, ritorno turno finale: Momy Sport Village Rivalta di Torino-Tc Porto Torres (andata 4-2).



B1 femminile.

Playoff, andata turno finale: Tc Pistoia-Tc Cagliari A.



B2 maschile.

Playoff, ritorno turno finale: Ct Barletta-Poggio Forte Village (andata 1-5).

Playout, ritorno turno finale: Tc Cagliari-Ct Civitanova (4-2).



B2 femminile.

Playout, ritorno turno finale: Tennis Comunali Vicenza Rangers-Ct Decimomannu (andata 1-3).

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