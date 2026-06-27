Tennis Serie B, seconda domenica di spareggiProseguono domani i playoff e i playout dei campionati nazionali di B1 e B2 a squadre maschili e femminili
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Proseguono domani i playoff e i playout dei campionati nazionali di B1 e B2 di tennis a squadre maschili e femminili, con sei squadre sarde interessate.
B1 maschile.
Playoff, andata turno finale: Tc Rungg-Tc Cagliari.
Playout, ritorno turno finale: Momy Sport Village Rivalta di Torino-Tc Porto Torres (andata 4-2).
B1 femminile.
Playoff, andata turno finale: Tc Pistoia-Tc Cagliari A.
B2 maschile.
Playoff, ritorno turno finale: Ct Barletta-Poggio Forte Village (andata 1-5).
Playout, ritorno turno finale: Tc Cagliari-Ct Civitanova (4-2).
B2 femminile.
Playout, ritorno turno finale: Tennis Comunali Vicenza Rangers-Ct Decimomannu (andata 1-3).