Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon, sedicesimi di finale.

Sul Centrale dell'All England Club, il numero 1 del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges, n. 48 al mondo, in tre set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4.

Ora il campione altoatesino sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby (n.81 Atp).

«Sono contento, è stata molto dura – le parole di Sinner al termine del match – Nei primi due set abbiamo servito bene, non ho avuto tanto controllo perché non si giocava molto. Due vittorie sono positive, dobbiamo migliorare un paio di cose».

«Ora vedremo cosa succederà - aggiunge il n.1 al mondo - Nel primo match la mancanza di partite dopo Parigi mi ha messo in difficoltà, questo tipo di partite però mi aiuta a entrare nel ritmo. Domani riposo, ieri non ho lavorato molto perché la partita di lunedì era difficile».

(Unioneonline)

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