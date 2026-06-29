L'esordio
29 giugno 2026 alle 18:16
Wimbledon, Sinner avanti col brivido: supera Kecmanovic al quinto setEsordio più complicato del previsto. L’altoatesino vince nonostante un infortunio
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Jannik Sinner supera l'esordio a Wimbledon dopo un match molto più complicato del previsto. L'altoatesino supera soltanto al quinto set il serbo Miomir Kecmanovic, numero 50 Atp, rimontando lo svantaggio sia dopo il primo sia dopo il terzo parziale: 4-6 6-3 6-7 6-2 6-3 il punteggio finale a favore del numero 1 al mondo.
Paura durante il terzo set per l'azzurro, caduto a fondo campo durante un punto ma senza gravi conseguenze.
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