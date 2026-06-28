Tennis Serie B: Poggio promosso, Cagliari e Decimomannu salveProseguono i playoff e i playout dei campionati nazionali di B1 e B2 a squadre maschili e femminili
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Proseguono i playoff e i playout dei campionati nazionali di B1 e B2 di tennis a squadre maschili e femminili, con sei squadre sarde interessate.
Due squadre del Tc Cagliari inseguono la A2.
In B1 maschile, retrocede il Tc Porto Torres.
In B2 maschile, promozione per il Poggio Forte Village, mentre si salva il Tc Cagliari.
In B2 femminile, conferma la categoria il Ct Decimomannu.
B1 maschile.
Playoff, andata turno finale: Tc Rungg-Tc Cagliari 2-4.
Playout, ritorno turno finale: Momy Sport Village Rivalta di Torino-Tc Porto Torres 5-1 (andata 4-2).
B1 femminile.
Playoff, andata turno finale: Tc Pistoia-Tc Cagliari A 4-0.
B2 maschile.
Playoff, ritorno turno finale: Ct Barletta-Poggio Forte Village 3-3 (andata 1-5).
Playout, ritorno turno finale: Tc Cagliari-Ct Civitanova 3-1 (4-2).
B2 femminile.
Playout, ritorno turno finale: Tennis Comunali Vicenza Rangers-Ct Decimomannu 2-2 (andata 1-3).