Tennis
28 agosto 2025 alle 22:25
US Open: Sinner supera Popyrin e vola al terzo turnoL’altoatesino ha battuto l'australiano in tre set per 6-3 6-2 6-2
Jannik Sinner si è qualificato per il terzo turno degli US Open, ultimo slam stagionale.
L'altoatesino ha battuto in tre set l'australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 in poco più di due ore di gioco.
Al terzo turno Sinner affronterà il vincente del match tra Shapovalov e Royer.
(Unioneonline/v.l.)
