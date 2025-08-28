Jannik Sinner si è qualificato per il terzo turno degli US Open, ultimo slam stagionale.

L'altoatesino ha battuto in tre set l'australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 in poco più di due ore di gioco.

Al terzo turno Sinner affronterà il vincente del match tra Shapovalov e Royer. 

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata