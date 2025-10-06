Alberto Sanna e Alessandra Pezzulla si aggiudicano la settima edizione del Torneo Open Città di Assemini, giocato sui campi del Tc Assemini.

Nel tabellone maschile (115 gli iscritti), l'alfiere del Tc Cagliari, accreditato della seconda testa di serie, è entrato in gara regolando con un doppio 6-1 Leonardo Spano (Sporting Ct Quartu) nei quarti di finale e 6-2, 6-1 il romano Umberto Giuseppe Capitanio in semifinale. In finale, Sanna ha battuto 7-5, 6-1 il compagno di circolo Nicola Porcu, numero 1 del seeding, che in semifinale non aveva concesso giochi a Mauro Testa (Quattro Mori Tennis Team).

Nel tabellone femminile, la portacolori del Quattro Mori Tennis Team, numero 1 del torneo, ha esordito con il 6-4, 6-1 su Giorgia Spina (Tc Tempio) in semifinale, per poi battere 6-3, 6-1 la numero 2 Francesca Mostallino (Tc Cagliari) in finale. Mostallino che, in semifinale, aveva avuto la meglio per 7-5, 6-4 sulla testa di serie numero 3 Eleonora Atzei (Quattro Mori).

© Riproduzione riservata