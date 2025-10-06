Tennis Itf Combined, tre tenniste sarde al turno decisivo delle qualificazioni del quarto torneo del Forte VillageMarcella Dessolis si contenderà un posto nel tabellone principale la colombiana Yuliana Lizarazo
Tre tenniste sarde al turno decisivo delle qualificazioni femminili del quarto dei sei Itf Combined organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.
Marcella Dessolis, portacolori del Tc Cagliari, dopo aver superato 6-0, 6-1 Camilla Monni del Ct Decimomannu, si contenderà un posto nel tabellone principale la colombiana Yuliana Lizarazo, che ha invece sconfitto 6-1, 6-2 un’altra tesserata del Tc Cagliari, Valeria Barlini Pischedda.
Si scontreranno nel turno decisivo Barbara Dessolis del Tc Cagliari e Alessandra Pezzulla del Quattro Mori Tennis Team, che hanno sconfitto, rispettivamente, 6-2, 6-1 Carlotta Bassotti e con un doppio 6-2 la bulgara Aleksandra Mateva.
Eliminata Ruby Pinna del Tc Cagliari, battuta con un doppio 6-0 dalla tedesca Annemarie Lazar.