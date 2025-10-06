Tre tenniste sarde al turno decisivo delle qualificazioni femminili del quarto dei sei Itf Combined organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Marcella Dessolis, portacolori del Tc Cagliari, dopo aver superato 6-0, 6-1 Camilla Monni del Ct Decimomannu, si contenderà un posto nel tabellone principale la colombiana Yuliana Lizarazo, che ha invece sconfitto 6-1, 6-2 un’altra tesserata del Tc Cagliari, Valeria Barlini Pischedda.

Si scontreranno nel turno decisivo Barbara Dessolis del Tc Cagliari e Alessandra Pezzulla del Quattro Mori Tennis Team, che hanno sconfitto, rispettivamente, 6-2, 6-1 Carlotta Bassotti e con un doppio 6-2 la bulgara Aleksandra Mateva.

Eliminata Ruby Pinna del Tc Cagliari, battuta con un doppio 6-0 dalla tedesca Annemarie Lazar.

