Il Tc Terranova centra il bis ad Arezzo.

Secondo scudetto consecutivo per la compagine olbiese nei Campionati Italiani a squadre di wheelchair tennis disputati sui campi del Ct Giotto Arezzo.

Diciotto le squadre che, per quattro giorni, si sono date sportivamente battaglia.

In finale, i galluresi Luca Arca, Mario Cabras e Marco Pincella, guidati dal maestro Gioele Tedde, l'hanno spuntata per 2-1 sui padroni di casa.

Al successo del toscano Lorenzo Degl'Innocenti (6-0, 6-3 su Cabras) ha risposto Arca (6-1, 6-1 ad Andrea Morandi). Scudetto deciso dal doppio, con Arca e Pincella che hanno superato 7-6, 6-3 Degl'Innocenti e Morandi.

Titolo femminile al Sbs Bergamo.

© Riproduzione riservata