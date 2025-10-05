Jannik Sinner si ritira dal Masters di Shanghai. L’azzurro numero 2 del mondo è stato costretto ad abbandonare dopo essere stato colpito da forti crampi nel corso del terzo set del match contro Tallon Griekspoor, sul risultato di 7-6 (7/3), 7-5, 2-3 in favore dell'olandese, che accede così agli ottavi. 

«Mi dispiace per Jannik, non è così che si deve vincere», ha affermato Griekspoor, commentando il forfait del campione italiano.

(Unioneonline)

