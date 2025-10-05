tennis
05 ottobre 2025 alle 19:12aggiornato il 05 ottobre 2025 alle 19:13
Shanghai: Sinner colpito da crampi costretto al ritiroIl tennista azzurro ko al terzo set contro Griekspoor, che accede agli ottavi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Jannik Sinner si ritira dal Masters di Shanghai. L’azzurro numero 2 del mondo è stato costretto ad abbandonare dopo essere stato colpito da forti crampi nel corso del terzo set del match contro Tallon Griekspoor, sul risultato di 7-6 (7/3), 7-5, 2-3 in favore dell'olandese, che accede così agli ottavi.
«Mi dispiace per Jannik, non è così che si deve vincere», ha affermato Griekspoor, commentando il forfait del campione italiano.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata