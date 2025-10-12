Tennis
12 ottobre 2025 alle 21:45
A1 femminile, Tc Cagliari ko a BolzanoLe ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello cedono 4-0 sui campi del Tc Rungg
Il Tc Cagliari sconfitto 4-0 sui campi del Tc Rungg nel match valido per la seconda giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A1 di tennis femminile a squadre.
I risultati.
Angela Maria Fita Boluda b. Alessandra Mazzola (C) 6-4, 7-5
Dalila Spiteri b. Barbara Dessolis (C) 6-3, 6-2
Verena Meliss b. Marcella Dessolis (C) 6-3, 7-6
Meliss/Silvia Ambrosio b. Mazzola/Barbara Dessolis (C) 6-0, 6-3.
