Buona la prima per Lorenzo Carboni, che all'esordio nel tabellone delle qualificazioni dell'Olbia Challenger ha battuto 6-2, 6-0 il davisman algerino Samir Hamza Reguig e domani sfiderà per un posto nel main draw il polacco Szymon Kielan.

Stop all'esordio i due alfieri del circolo ospitante, Daniel Frasconi (6-0, 6-1 dal francese Clement Tabur) e Leonardo Mazzucchelli (6-1, 6-2 dal tedesco Christoph Negritu).

Out anche il torresino Matteo Mura (6-0, 6-1 dallo slovacco Norbert Gombos).

