A2 maschile, Tc Alghero sconfitto a PratoGli algheresi lottano, ma cedono 4-2 sui campi del Tc Bisenzio
l Tc Alghero ci prova, ma cede 4-2 sui campi del Tc Bisenzio di Prato nel match valido per la seconda giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre.
I risultati.
Matteo Mesaglio b. Luca Fasciani (A) 6-1, 6-0
Juan Bautista Otegui (A) b. Federico Campana 7-6, 6-4
Michele Fois (A) b. Neri Sanesi 6-3-6-1
Samuele Pieri b. Gabriele Maria Noce (A) 3-6, 6-2, 7-6(4)
Campana/Gabriele Bonechi b. Otegui/Nicolò Serra 2-6, 7-6(3), 10-7
Pieri/Mesaglio b. Fois/Noce 6-3, 6-3.