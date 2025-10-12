Si ferma prima del match decisivo il cammino di Anastasia Ogno nell'Open di Autunno, torneo disputato sui campi del Circolo The Village di Grosseto con un montepremi di 2mila euro.

La tennista algherese, accreditata della terza testa di serie in un tabellone che ha visto la partecipazione di venticinque atlete, è entrata in scena nei quarti di finale, dove ha eliminato 3-6, 6-1, 6-3 Vittoria Solano (Tennis Project Roma), per poi sorprendere 6-4, 6-2 in semifinale Parneet Kaur (Polizia Municipale Carrara), numero 2 del seeding.

Sfortunatamente, a causa di una tendinite, Ogno (Tennis Training School Foligno) non ha disputato la finale contro la numero 1 del torneo, Cecilia Manitto (Break Point Savona).

