Il rischio è quello di aver perso tutti i dati memorizzati negli archivi digitali del Comune di Cabras. Allarme questa sera intorno alle 20,30 per un incendio divampato negli uffici del municipio, in piazza Eleonora d'Arborea, pieno centro.

Le fiamme sono divampate nella stanza adiacente all’ufficio personale, al primo piano, quella dove sono presenti tutti i server. I danni sembrano ingenti, non si sa ancora se si possano recuperare tutti i dati. L’incendio potrebbe essere causato da un corto circuito. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano. Presente anche il primo cittadino di Cabras Andrea Abis, che ha ordinato di lasciare aperte tutte le finestre dell'edificio.

Domani mattina interverrà un elettricista per alcune verifiche. Diversi arredi sono stati danneggiati. Il fumo ha invaso numerosi ambienti del palazzo annerendo le pareti. Tanti i curiosi che si sono avvicinati alla piazza.

