Tennis Itf Combined, a Santa Margherita il primo successo internazionale della ceca Julia PastikovaLa diciassettenne si è aggiudicata il singolare femminile nel quarto torneo. Iniziate anche le qualificazioni maschili del quinto torneo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La terra rossa di Santa Margherita di Pula è stata teatro del primo successo internazionale nella carriera della diciassettenne ceca Julia Pastikova, che si è aggiudicata il singolare femminile nel quarto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi di Santa Margherita di Pula.
Pastikova, che dalle qualificazioni è arrivata sino in finale, ha sconfitto 6-2, 4-6, 6-2 la croata Tena Lukas in un combattuto incontro durato due ore e sedici minuti.
Si è così chiuso ufficialmente il quarto torneo, ma sui campi del Forte Village si sta già disputando il primo turno delle qualificazioni maschili.