La terra rossa di Santa Margherita di Pula è stata teatro del primo successo internazionale nella carriera della diciassettenne ceca Julia Pastikova, che si è aggiudicata il singolare femminile nel quarto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi di Santa Margherita di Pula.

Pastikova, che dalle qualificazioni è arrivata sino in finale, ha sconfitto 6-2, 4-6, 6-2 la croata Tena Lukas in un combattuto incontro durato due ore e sedici minuti.

Si è così chiuso ufficialmente il quarto torneo, ma sui campi del Forte Village si sta già disputando il primo turno delle qualificazioni maschili.

