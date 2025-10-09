Massimo Giunta accede alle semifinali del quarto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Il 21enne romano l'ha spuntata 6-4, 4-6, 7-6(3) sulla testa di serie numero 3 Gabriele Piraino in 2h58' e domani sfiderà il britannico Felix Gill per un posto in finale.

Nella parte bassa del tabellone, si affronteranno il tedesco Tim Handel e il polacco Daniel Michalski (numero 2 del seeding e vincente la scorsa settimana, per la sesta volta, su questi campi).

Sono invece due le tenniste italiane nei quarti di finale del singolare femminile.

Federica Bilardo si è imposta in rimonta, 4-6, 6-2, 6-4 sulla francese Mathilde Lollia in 2h50' e domani affronterà la qualificata ceca Julie Pastikova (che ha eliminato con un doppio 6-3 Noemi Basiletti), mentre la numero 2 del seeding Nicole Fossa Huergo ha battuto 7-6(4), 7-5 la qualificata colombiana Yuliana Lizarazo in 2h44' e sfiderà la svedese Lisa Zaar, numero 6.

Saluta il torneo la testa di serie numero 5 Samira De Stefano, sconfitta 6-2, 6-4 la ceca Julie Struplova.

© Riproduzione riservata