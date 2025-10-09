Itf Forte Village: Giunta in semifinaleNel singolare femminile, Federica Bilardo e Nicole Fossa Huergo accedono ai quarti di finale
Massimo Giunta accede alle semifinali del quarto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.
Il 21enne romano l'ha spuntata 6-4, 4-6, 7-6(3) sulla testa di serie numero 3 Gabriele Piraino in 2h58' e domani sfiderà il britannico Felix Gill per un posto in finale.
Nella parte bassa del tabellone, si affronteranno il tedesco Tim Handel e il polacco Daniel Michalski (numero 2 del seeding e vincente la scorsa settimana, per la sesta volta, su questi campi).
Sono invece due le tenniste italiane nei quarti di finale del singolare femminile.
Federica Bilardo si è imposta in rimonta, 4-6, 6-2, 6-4 sulla francese Mathilde Lollia in 2h50' e domani affronterà la qualificata ceca Julie Pastikova (che ha eliminato con un doppio 6-3 Noemi Basiletti), mentre la numero 2 del seeding Nicole Fossa Huergo ha battuto 7-6(4), 7-5 la qualificata colombiana Yuliana Lizarazo in 2h44' e sfiderà la svedese Lisa Zaar, numero 6.
Saluta il torneo la testa di serie numero 5 Samira De Stefano, sconfitta 6-2, 6-4 la ceca Julie Struplova.