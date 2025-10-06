il torneo
06 ottobre 2025 alle 18:51aggiornato il 06 ottobre 2025 alle 18:52
Tennis, Anastasia Ogno vince a TerniLa tennista algherese conquista il Torneo Open Happy Village
Anastasia Ogno vince a Terni. La tennista algherese conquista il Torneo Open Happy Village.
Ogno, accreditata della prima testa di serie, ha approfittato del ritiro di Camilla Salvatelli quando era già in netto vantaggio (6-1, 3-0), per poi regolare 6-3, 6-0 in finale Sofia Panacci, numero 2 del seeding.
Salvatelli e Panacci, entrambe del circolo ospitante, erano già state battute dall'algherese (in ordine inverso) ai recenti Assoluti regionali umbri.
