Tennis Serie B, ecco gli impegni delle squadre sardeSi disputa domani la seconda giornata dei campionati nazionali di Serie B1 e B2 a squadre maschili e femminili
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Si disputa domani la seconda giornata dei campionati nazionali di Serie B1 e B2 di tennis a squadre maschili e femminili.
Serie B1 maschile.
Girone 3: Tc Cagliari riposa.
Girone 6: Tc Porto Torres-Country Club Voghera.
Serie B1 femminile.
Girone 1: Tc President-Tc Cagliari A.
Girone 2: Torres Tennis-Ct Vela.
Girone 3: Nuova Casale-Tc Cagliari B.
Serie B2 maschile.
Girone 7: Ct Firenze-Poggio Forte Village.
Tc Moneta-Quattro Mori Tennis Team.
Tc Cagliari riposa.
Serie B2 femminile.
Girone 4: Viola Tennis&Sports-Tc Cagliari.
Ct Decimomannu riposa.