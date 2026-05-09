Arthur Nagel e Pyotr Nesterov si giocheranno il titolo nella finale del singolare maschile del sesto Itf Combined che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, il francese, numero 5 del seeding ha sconfitto 6-1, 6-3 Michele Micarelli, ultimo italiano in gara. Il bulgaro, numero 2 del tabellone, ha invece avuto la meglio, 6-3, 2-6, 6-2, sull’iraniano Kasra Rahmani.

Nella finale del doppio, la coppia azzurra formata da Alessandro Spadola e Matteo Vavassori affronterà invece i polacchi Piotr Matuszewski e Jan Werblinski.

Nel torneo singolare femminile, ci sarà una semifinale tutta italiana, quella tra Verena Meliss (7-6, 1-6, 6-4 in 2h39’ sulla lettone Beatrise Zeltina) e la wild card Camilla Gennaro (3-6, 6-2, 6-2 in 2h13’ su Arianna Zucchini). Nell’altra metà del tabellone, l’ucraina Anastasiia Sobolieva (numero 3 del seeding che in 3h44’ ha superato 4-6, 7-5, 6-2 la numero 2, la romena Elena Ruxandra Bertea) e la finlandese Laura Hietaranta (numero 5 che si è imposta 7-6, 6-1, in 2h04’, sulla romena Oana Georgeta Simion).

Nella finale del doppio femminile, Bertea e la svizzera Katerina Tsygourova affronteranno Sobolieva e Zeltina.

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