Tennis, Tc Cagliari vince l'anticipoNel match valido per la terza giornata del girone 3 maschile, i cagliaritani superano 5-1 il Ct Brindisi
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Nell'anticipo valido per la terza giornata del girone 3 del campionato nazionale di Serie B1 di tennis maschile a squadre, il Tc Cagliari centra il secondo successo per 5-1.
Sui campi in terra battuta del circolo di Monte Urpinu, i cagliaritani hanno battuto il Ct Brindisi.
Tc Cagliari-Ct Brindisi 5-1:
Noah Perfetti b. Nikita Mashtakov 6-4, 6-0
Nicola Porcu b. Samuel Mele 6-2, 6-2
Lorenzo Rocco b. Jacopo Tarlo 6-3, 6-2
Carlos Sanchez Jover b. Omar Brigida 2-6, 6-3, 6-2
Brigida/Mashtakov (B) b. Perfetti/Cristian Mostallino 6-1, 6-0
Sanchez Jover/Porcu b. Tarlo/Mele 7-6(2), 7-5.