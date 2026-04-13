Oggi, sui campi in terra rossa di Santa Margherita di Pula, ben dieci italiani si stanno giocando il pass per il tabellone principale del singolare maschile del terzo dei sei Itf Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Sono approdati al turno decisivo Giacomo Crisostomo (6-3, 6-0 sullo slovacco Peter Zavacky), Alessandro Mondazzi (7-6, 6-2 sullo spagnolo Sergio Planella Hernandez), Edoardo Cherie Ligniere (6-3, 2-6, 10-6 su Alessandro Bellifemine), Lorenzo Beraldo (7-6, 6-4 su Andrea Motta), Jacopo Bilardo (6-0, 6-2 sul russo Daniil Golubev), Edoardo Zanada (6-3, 6-2 su Federico Bove), Leonardo Malgaroli (che sul 6-2, 4-1 ha incassato il ritiro di Mattias Pisanu), Matteo Mura (6-3, 2-6, 10-4 su Alberto Bronzetti), Nicolò Toffanin (6-1, 6-2 su Alberto Sanna) e Francesco Ferrari (6-2, 5-7, 10-5 su Lorenzo Rocco).

Eliminati al debutto, invece, Leonardo Iemmi (doppio 6-3 dal venezuelano Ignacio Parisca), Daniel Aleksandar Amarandei (4-6, 6-1, 10-2 dal tedesco Jamie Mackenzie), Matteo Vantini (6-0, 6-1 dallo spagnolo Lucca Helguera Casado) e Lorenzo Berto (6-4, 6-3 dal tedesco Niels McDonald).

Hanno già un posto nel tabellone principale altri undici italiani: si tratta di la testa di serie numero 4 Carlo Alberto Caniato (testa di serie numero quattro), Tommaso Compagnucci (testa di serie numero sei), Francesco Forti, Manuel Mazza, Juan Cruz Martin Manzano, Gianmarco Ferrari, Giovanni Oradini, Lorenzo Rottoli e le wild card Lorenzo Carboni, Sebastiano Cocola e Andrea De Marchi.

Femminile. Iniziare questa mattina le qualificazioni femminili, con 14 italiane corsa: Marcella Dessolis, Viola Turini, Camilla Gennaro, Gaia Maduzzi, Virginia Proietti, Carlotta Moccia, Ginevra De Angelis, Giulia Paternò, Giulia Alessia Monteleone, Marta Lombardini, Francesca Mostallino, Sonia Cassani, Aurora Nosei ed Eleonora Alvisi.

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