Il Tc Alghero MP Finance si è presentato nel fine settimana. Alla vigilia dell'esordio casalingo contro l'Amp Pavia, bagnato dalla netta vittoria per 5-1, dirigenza, staff tecnico e giocatori, hanno incontrato soci, stampa e simpatizzanti per illustrare un campionato, quello di Serie A2 maschile, certamente impegnativo e potenzialmente ricco di insidie, ma anche di soddisfazioni.

Il presidente del Tc Alghero Fabio Fois ha fatto da anfitrione, introducendo il presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel Franco Bellini, il consigliere regionale Valdo Di Nolfo e l'assessore comunale Enrico Daga.

E' intervenuto Giovanni Pirisi, in rappresentanza del main sponsor MP Finance, risorsa imprescindibile nello sport professionistico odierno.

Il microfono è poi passato al capitano della squadra Gino Asara, al direttore del circolo Marco Lelli e al vicecapitano Cristiano Monte.

La squadra ha nei ragazzi del vivaio lo zoccolo duro, a partite da un gradito ritorno, Lorenzo Carboni, 20enne algherese e numero 1 sardo nella classifica mondiale. Con lui, Luca Fasciani, Nicolò Serra, Michele e Fabiano Fois, Lorenzo e Francesco Marras.

La pattuglia azzurra è rappresentata dal confermato Gabriele Maria Noce e dalle novità Fabrizio Andaloro e Gabriele Pennaforti

Ricca la batteria degli stranieri, dai francesi Calvin Hemery e Cyril Vincent Jacques Vandermeersch all'irlandese Benjamin Lock e al portoghese Ariel Behar Krell.

Domenica 18 ottobre, dalle 9 (con ingresso libero e gratuito), il Tc Alghero MP Finance disputerà la terza giornata del girone 5 di A2 ancora sul green set dell'impianto di Maria Pia: avversario di giornata il Tc Genova.

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